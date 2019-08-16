Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сюжет о встрече с потомками чеченских переселенцев вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».

По словам Кадырова, на встрече с Путиным также присутствовали еще 12 чеченцев. «Они все знают, что я сказал падишаху (президенту России — прим. "Ленты.ру")», — отметил глава Чечни. Он заявил, что его позицией было закончить войну в республике. Кадыров добавил, что готов был «быть с Россией», если ему дадут восстановить разрушенную Чечню и не будут против мусульманской веры. «С такой договоренностью потом я вышел работать», — сказал он.

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Кроме того, Кадыров рассказал гостям из Иордании о встрече его отца с Путиным. По словам главы Чечни, Ахмат Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

Как сообщает «Кавказский узел», жители Чечни считают, что власти героизируют Ахмата Кадырова на фоне споров с дагестанцами об имаме Шамиле. Кроме того, собеседники издания отметили, что для них стала открытием встреча Кадырова-старшего с Путиным еще до начала второй чеченской кампании (началась в августе 1999 года — прим. «Ленты.ру»).

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Спор жителей Дагестана с Кадыровым начался из-за его интервью агентству «Чечня сегодня». В ходе беседы чеченский лидер затронул темы вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году и заявил о намеренном уничтожении чеченцев в XIX веке по приказу имама Шамиля. Дагестанцы считают, что если случившееся оставить без внимания, это унизит жителей республики и их предков.

Во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах Ахмат Кадыров занимал пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Он поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны Кадыров сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов Чечни под контроль федеральных сил.

Кадыров-старший погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. 10 мая 2004 года президент России Владимир Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.

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