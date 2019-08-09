Евроичкериец вмешался в спор между Кадыровым и дагестанцами из-за имама Шамиля

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который уехал из России, прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Он опубликовал видеообращение на своем YouTube-канале.

Абдурахманов напомнил, что отец чеченского лидера, первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров сам перешел на сторону России и боролся с теми, кого призывал воевать с российской стороной. По его мнению, спор между дагестанцами и Кадыровым — провокация межнационального конфликта.

Материалы по теме Стайное чувство Чеченцы готовы поддерживать Кадырова в любой непонятной ситуации

Чеченский блогер процитировал слова главы Чечни о том, что имам Шамиль привел чеченский народ к трагедии и дал клятву верности России в обмен на титул дворянина. «Но твой отец сделал почти то же самое», — обратился к Кадырову Абдурахманов.

Кроме того, он отметил, что в отличие от имама Шамиля Ахмат-Хаджи Кадыров не сдался, а перешел на сторону России. В доказательство своих слов Абдурахманов привел выдержки из выступлений первого президента Чечни. Так, в одной из записей Кадыров-старший подтверждает, что в 1996 году призывал чеченцев убивать русских. Позднее он говорит о том, что «если и кремлевский, то гордится этим». Блогер добавил, что нынешний глава Чечни «продолжил предательский путь своего отца» и предположил, что провокация имеет конкретные цели.

Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

Материалы по теме Вторая и последняя Двадцать лет назад началась вторая чеченская война

Ранее, 8 августа, больше 100 человек собрались в Махачкале из-за интервью Кадырова агентству «Чечня сегодня». В ходе беседы чеченский лидер затронул темы вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году и заявил о намеренном уничтожении чеченцев в XIX веке по приказу имама Шамиля. По словам участников протеста, если случившееся оставить без внимания, то это унизит жителей республики и их предков.

Во время первой чеченской кампании в 1994-1996 годах Ахмат Кадыров занимал пост муфтия непризнанной Республики Ичкерия. Он поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны Кадыров сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сел и городов Чечни под контроль федеральных сил.

9 мая 2004 года Кадыров погиб при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров боевиков Шамиль Басаев. 10 мая 2004 года президент России Владимир Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!