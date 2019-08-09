Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Обращение чеченского лидера опубликовано на YouTube-канале «Чечня Сегодня».

Кадыров спросил у протестующих дагестанцев, зачем они собрались в Махачкале и предложил им организовать акцию в Грозном. Глава Чечни подчеркнул, что с уважением относится к имаму Шамилю как к духовному лицу и не хотел говорить про него ничего плохого.

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По словам Кадырова, если бы он думал плохо об имаме Шамиле, он бы не стал об этом говорить в слух, зная, что «братья-дагестанцы считают его своим героем». Он также предложил жителям Дагестана посмотреть на свои страницы в социальных сетях и на своих женщин, «которые полуголые ходят», и после этого сказать, действительно ли они считают себя потомками имама Шамиля.

Ранее, 8 августа, больше 100 человек собрались в Махачкале из-за интервью Кадырова агентству «Чечня Сегодня». В ходе беседы чеченский лидер затронул темы вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году и заявил о намеренном уничтожении чеченцев в XIX веке по приказу имама Шамиля. По словам участников протеста, если случившееся оставить без внимания, то это унизит жителей республики и их предков.

В тот же день помощник депутата Госдумы, дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев опубликовал на своей странице в Instagram несколько видеозаписей, на которых запечатлено, как он обсуждает с Кадыровым его высказывание. Глава Чечни заявил, что его слова были неверно интерпретированы.

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