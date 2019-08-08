Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Больше 100 человек собрались в Махачкале у здания Аварского театра. Поводом для акции стало высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе, сообщает региональное издание «Черновик».

Отмечается, что в ночь на 8 августа в социальных сетях появились сообщения с призывом выйти на акцию. По словам участников протеста, если случившееся оставить без внимания, то это унизит жителей республики и их предков. «Мы призовем к ответу лжецов, но в рамках закона и без провокаций», — говорится в призывах.

Материалы по теме «Продали корову — купили автомат» Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада

Сотрудники МВД предупредили собравшихся, что несанкционированные акции запрещены законом, и им необходимо получить разрешение на проведение митинга. Инициативная группа решила подать соответствующее уведомление в республиканский Минюст.

Кадыров в интервью чеченскому агентству, вышедшем 7 августа, заявил, что правление имама Шамиля в XIX веке на Кавказе привело к сокращению численности чеченского народа вдвое, обвинил его в бедах своих соотечественников и упрекнул в том, что после гибели чеченцев он сдался властям Российской империи ради собственной выгоды. Его слова поддержал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его мнению, высказывание главы республики основано на исторических фактах.

Материалы по теме Вторая и последняя Двадцать лет назад началась вторая чеченская война

В муфтияте Дагестана в ответ заявили, что имам «всего лишь отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев».

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Имам Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!