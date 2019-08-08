Опубликованы объяснения Кадырова перед дагестанцами

Помощник депутата Госдумы, дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев опубликовал на своей странице в Instagram несколько видеозаписей, на которых запечатлено, как он обсуждает с главой Чечни Рамзаном Кадыровым его интервью агентству «Чечня сегодня». В том интервью политик затронул темы вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году и заявил о намеренном уничтожении чеченцев в XIX веке по приказу имама Шамиля.

«Я знаю, что дагестанцы считают его своим кумиром, героем, как я могу сказать о нашем мусульманине плохое… Даже если бы я плохо думал об имаме Шамиле, я при себе оставил бы это мнение», — цитируют Кадырова «Аргументы и Факты в Дагестане».

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По словам главы Чечни, его слова были неверно интерпретированы. «Журналисты — они же умные, они по-своему написали там», — добавил он. Участники разговора высказали мнение, что Кадырову стоило проконтролировать журналистов.

Политик также отметил, что «всегда был с народом» и имеет в Дагестане много близких ему людей.

В интервью «Чечня сегодня», опубликованном 7 августа, Кадыров, в частности, заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа и обвинил его в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: так, в дискуссию с политиком вступил муфтият Дагестана, также на интервью Кадырова отреагировали известные выходцы из этой республики, например, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который заявил, что ему стыдно за то, что он лишь внешне похож на имама.

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