Нурмагомедов ответил на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Пост с комментарием он опубликовал в Instagram.

Нурмагомедов напомнил о мужественности имама Шамиля и о том, как тот получил «десять сквозных ран» во время сражений. «Клянусь Аллахом, иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далек от того, чтобы просто быть похожим на имама Шамиля», — написал спортсмен.

С ним согласились многие другие бойцы ММА. В частности, публикации в социальной сети оставили Забит Магомедшарипов, Магомед Исмаилов и Ислам Махачев.

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Ранее, 7 августа, Кадыров в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил, что имам Шамиль восстал против своей страны. На вопрос о его роли в судьбе чеченского народа глава республики ответил, что из-за него умирали дети, женщины и старики от холода и голода. Муфтият Дагестана со словами Кадырова не согласился.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

Имам три раза встречался с императором Александром II. Одна из встреч произошла на свадьбе цесаревича Александра, на которую его пригласили. В 1869 году российский император отпустил Шамиля в паломничество в Мекку. Шамиль скончался в городе Медина Саудовской Аравии, где и был похоронен на кладбище аль-Баки.

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