Даудов подключился к спору о претензиях Кадырова к имаму Шамилю

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов поддержал слова главы республики Рамзана Кадырова об отношении к имаму Шамилю и рассказал о вторжении международных террористов в Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает «Чечня сегодня».

По мнению Даудова, все высказывания Кадырова основаны на исторических фактах. Он поблагодарил Кадырова за его слова об имаме и согласился с главой республики в том, что деятельность Шамиля принесла вред чеченскому и дагестанскому народам.

Политик также сообщил, что ваххабитские анклавы, не признающие власть России, появились в Дагестане еще в 1997 году. По его словам, они хотели создать независимое государство. Даудов считает, что планы бандитов сорвали местные ополченцы и федеральный центр. Он перечислил дагестанских идеологов и практиков ваххабизма и заявил, что это они призвали вторгнуться в Дагестан.

Политик также обвинил «отдельных горе-историков», которые, на его взгляд, придают угрозе международного терроризма против России локальный характер. Также он считает, что такие историки вносят раздор между дагестанским и чеченским народами, говоря о вторжении чеченцев в Дагестан.

Кадыров в интервью, вышедшем 7 августа, заявил, что правление имама Шамиля в XIX веке на Кавказе привело к сокращению численности чеченского народа вдвое, обвинил его в бедах своих соотечественников и упрекнул в том, что после гибели чеченцев он сдался властям Российской империи ради собственной выгоды. В муфтияте Дагестана в ответ заявили, что имам «всего лишь отстаивал в течение 25 лет отчие дома и земли своих собратьев».

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