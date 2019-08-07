Кадыров рассказал о возможности сорвать вторжение ваххабитов в Дагестан

Нападение ваххабитов на дагестанские земли в 1999 году можно было предотвратить, поскольку о нем «говорила каждая торговка на Хасавюртовском рынке». Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, несмотря на то, что о грядущем нападении в Дагестане знали все, боевикам удалось добраться до Ботлихского района, не понеся почти никаких потерь. По той же дороге они вернулись обратно.

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Кадыров также рассказал, что о скором походе в Дагестан через Новолакский и Хасавюртовский районы открыто сообщал главарь одного из отрядов террористов Хаттаб. «Однако граница между Чечней и Республикой Дагестан опять не была прикрыта, боевики почти беспрепятственно вошли в Дагестан», — отметил он.

Боевики вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. По замыслу террористов, в республике планировалось создать независимое исламское государство. Руководство Дагестана разрешило ополченцам иметь оружие, чтобы они могли сдерживать боевиков до прихода федеральных сил.

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