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Выполнено поручение Путина по дагестанским ополченцам

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Владимир Путин

В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня.

В ходе прямой линии 20 июня президент Владимир Путин поручил правительству отреагировать на просьбу мужчин из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.

Глава государства отметил, что на всю жизнь запомнил события в Ботлихе и благодарен дагестанцам за защиту целостности России в 1999 году.

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