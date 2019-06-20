Путин ответил на предложение Ельцина 20-летней давности

Президент России Владимир Путин считает верным свое решение принять предложение Бориса Ельцина сменить его на посту руководителя страны. Об этом российский лидер заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

По его словам, если вернуться на 20 лет назад, он бы снова согласился стать президентом, потому что страна находилась в сложном положении. Путин поделился, что решение далось ему сложно — он считал, что не готов, и не представлял для себя такой судьбы.

Российский лидер рассказал, что в 1999 году была сложная ситуация на Северном Кавказе — если бы боевикам удалось реализовать свой план в Дагестане, возникли бы системные проблемы во всем регионе, а потом и в Поволжье.

Ранее 20 июня Путин дал указ приравнять ополченцев к ветеранам военных действий. Таким образом в ходе прямой линии он ответил на просьбу ополченцев из дагестанского Ботлиха, которые в 1999 году помогали защищать село от террористов. Президент России также заявил, что запомнил события в Ботлихе на всю жизнь и благодарен дагестанцам, которые помогли сохранить территориальную целостность России.

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