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Путин рассказал о тяжелой жизни россиян

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Президент России Владимир Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

По его словам, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, однако теперь они начали восстанавливаться. Российский лидер сообщил, что в 2017-м начисленная зарплата в экономике составляла 33,2 тысячи рублей, в текущем году — 44 тысячи рублей.

«Я хочу, чтобы на меня люди не сердились, что у них нет таких зарплат. Я говорю о средних цифрах», — добавил российский лидер.

Прямая линия с президентом началась в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются с 9 июня до конца мероприятия. Их можно отправить через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение «Москва — Путину» и «ОК Live», официальные группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в виде СМС или ММС по номеру 8-800-200-40-40.

В прошлом году мероприятие состоялось 7 июня и продлилось более четырех часов. Тогда же был изменен формат линии: в студии не было гостей.

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