Путин назвал не лучшей ситуацию в МЧС

В МЧС сложилась не лучшая ситуация, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

«Да, действительно, в МЧС сложилась ситуация не самая лучшая, потому что есть люди, которые в погонах служат, и они получают примерно как коллега говорил. Гражданский персонал так называемый — 13-16 (тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — отметил глава государства.

Он добавил, что в правительстве приняли решение выделить министерству 4,3 миллиарда рублей. Эти средства, по словам Путина, позволят поднять зарплату сотрудникам МЧС в среднем до 24 тысяч рублей. Кроме того, на следующий год запланированы два транша.

Прямая линия с президентом началась 20 июня после полудня по московскому времени. Ранее большинство россиян (77 процентов) выразило интерес к выступлению Путина и его ответам на вопросы. Еще 22 процента ответили «скорее не интересно», 1 процент — затруднились ответить.

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