В Якутии пожарные начали голодовку из-за низких зарплат и нехватки снаряжения

Работники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутске объявили голодовку в знак протеста против низких зарплат и условий работы, пишет News.Ykt.Ru.

Точно число участников акции не сообщается, но, по словам председателя профсоюза Андрея Холтосунова, голодать готовы более 50 человек, в том числе из других частей. Сам он будет протестовать в палатке рядом с частью, остальные — дома.

С ноября 2017 года пожарные жаловались на зарплату, которая не превышает 35 тысяч рублей, и постоянное лишение премий. Здание пожарной части старое и находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается, снаряжения на всех не хватает.

«На двух пожарных одна каска, зимой в -50 выезжаем в летних резиновых сапогах. За свой счет ремонтируем машины, а также пытаемся содержать старое, аварийное здание, в котором расположена часть. Нам считают условия труда по минимальной шкале опасных условий. В итоге мы имеем зарплату 30-35 тысяч рублей, тогда как федеральные наши коллеги получают 50-60 тысяч», — рассказал Холтосунов. Он добавил, что на недовольных сотрудников оказывают давление, вынуждают писать заявление по собственному желанию или находят повод уволить.

За последние полгода сотрудники якутского МЧС выиграли более 40 судебных исков по признанию дисциплинарных взысканий недействительными, перерасчету и невыплате 13-й зарплаты. В суде они доказали, что им положено специальное снаряжение, но все это не изменило ситуацию.

Пожарные собираются голодать, пока руководство части не устранит нарушения и не будет соблюдать трудовое законодательство.

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