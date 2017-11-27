Дагестанские моряки начали голодовку против беспредела таможни

Дагестанские моряки начали бессрочную голодовку против ареста трех теплоходов, из-за которого без работы остались 300 человек. Об этом моряки сообщили в видеообращении на YouTube.

На записи, датированной 26 ноября, о происходящем рассказывают четверо моряков, работающих на теплоходах махачкалинской компании «Инвест».

«Таможня беспредел творит. Они арестовали наши пароходы. Они давят на суд, не дают работать. Много моряков сидят дома, уже нечем кормить семьи. Мы решили объявить протест, голодовку, пока не решится наш вопрос», — говорит один из мужчин.

Представитель «Инвеста» подтвердил ТАСС факт голодовки. По словам собеседника агентства, в ней участвуют 15 человек. Как пояснил представитель фирмы, арест теплоходов полгода назад инициировала Северо-Кавказская оперативная таможня, по данным которой теплоходы неправомерно передали другой компании.

В «Инвесте» утверждают, что такой сделки не было. Таможня ситуацию не прокомментировала. «Кавказский узел» пишет, что 13 ноября капитан одного из грузовых судов компании провел в Махачкале одиночный пикет с требованием к руководству Дагестана повлиять на решение об аресте теплоходов.



