Российского моряка нашли мертвым на грузовом корабле в Японии

На борту грузового корабля под флагом республики Того в порту японского города Имидзу (префектура Тояма) обнаружили тело российского моряка. Об этом сообщает газета Kita Nihon Shimbun.

Утром 12 ноября на пульт местного отделения пожарной охраны, выполняющей также функции скорой помощи, поступил звонок с сообщением, что один из членов экипажа судна найден в бессознательном состоянии.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, мужчина уже был мертв. Обстоятельства смерти расследуют компетентные органы Японии. Известно, что на голове мужчины были обнаружены следы крови, их происхождение выясняется.

Расследование ведут полиция и береговая охрана префектуры. Генконсульство России в городе Ниигата подтвердило смерть моряка.