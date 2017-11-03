Путешествия
 

Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем

Перейти в «Мою Ленту»

Россиянин, потерпевший в конце октября крушение и попавший на необитаемый остров, рассказал телеканалу РЕН ТВ подробности о произошедшем.

Евгений Зубачев купил парусную лодку и отправился из Стокгольма в Испанию. По его словам, в судне оказалась брешь. Через некоторое время после того, как мужчина ее заметил, на море начался шторм. Лодка разбилась о скалы, а Зубачев оказался на камне, где провел ночь.

Утром он принял решение перебраться на соседний необитаемый остров и проплыл до него три километра. Там он провел двое суток, где выложил слово Help («Помогите») из мха. По информации телеканала, на третьи сутки мужчина увидел истребители, внимание которых он привлек с помощью спасательного жилета яркого цвета. За ним вернулись шведские спасатели на вертолете.

Также отмечается, что после спасения Зубачева отправили в больницу, где у него не обнаружили никаких повреждений.

28 октября стало известно, что шведские моряки обнаружили россиянина на одном из маленьких необитаемых островов у берегов страны. Тогда же было опубликовано видео, на котором Зубачев размахивает спасательным жилетом.

Предыстория: Россиянин провел два дня на необитаемом острове в Европе и выложил HELP из мха
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский "Робинзон Крузо" рассказал РЕН ТВ, как выжил на необитаемом острове
Россиянин провел два дня на необитаемом острове в Европе и выложил HELP из мха
Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов
Последние новости
Следователи обнаружили у полковника Захарченко многомиллиардное состояние
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
В Киеве главу польского МИД упрекнули в просмотре российского телевидения
Россию и Украину заподозрили в тайных переговорах о сотрудничестве
Приемный сын Эльдара Рязанова найден мертвым
В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков
Прошедшая ночь поставила рекорд холода в Москве с начала осени  
Путешествия
Путешествия00:0330 октября

Оргии праведников

Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
14:01 1 ноября

Жители России устремились на День народного единства в Узбекистан

10:52 2 ноября

На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца

16:2631 октября

Россияне отказались от туристических поездок на Новый год

Путешествия00:0329 октября

Зыбучие пески

Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
12:3731 октября

Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»

13:1831 октября

Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018

16:2527 октября

Московский «Аэроэкспресс» стал двухэтажным

Путешествия00:1826 октября

«Все толкаются и огрызаются»

Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
17:1527 октября

Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award

18:0330 октября

Назван самый элегантный город мира

14:1426 октября

Пьяная британка устроила дебош на немецком лайнере и села в канадскую тюрьму

Россия
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Владимир Олегович БеловПорок, любовь и колбаса
Ребенок смог выжить, даже когда у него отказали все органы ниже сердца
Собчак запуталась в позиции по вопросу погребения Ленина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл«Призваны быть, а не ползать перед другими»
Россию спасут. Враги уже найдены, так что дело за малым
Минобороны показало видео работы бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к Собчак
Все материалы
Мир
Джихад, порно и аниме
Что скрывает секретный архив Усамы бен Ладена
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Напостили
Русские готовили майдан в Нью-Йорке, соблазняли геев раскраской и избрали Трампа
Мексиканского главаря застрелили во время операции по смене лица
США отклонили десятки запросов Москвы на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Трамп допустил встречу с Путиным в Азии
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Арсен АваковБатя в здании: Аваков поругался с Порошенко из-за сына
Президент Украины рискует потерять контроль над силовиками
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков
В Киеве обвинили поляков в варварстве
Украинские спецслужбы задержали за «подрывную деятельность» двоих россиян
На Украине собственные спецслужбы обвинили в работе на Россию
Украинские следователи заинтересовались заводом Порошенко
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Трамп рекомендовал Джерома Пауэлла на должность главы ФРС
Россию и Украину заподозрили в тайных переговорах о сотрудничестве
В России появятся менеджеры для киберспорта
«Укртрансгаз» отчитался о рекордных объемах транзита российского газа
Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от разбирательств в Бельгии
В Венесуэле ввели новую банкноту с пятью нулями
Все материалы
Силовые структуры
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Андрей ЕмельянниковОтчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя
Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Следствие отказалось увязать действия автохамов и смерть пациента скорой
Чиновника из Омска обвинили в причинении ущерба бюджету на миллиард рублей
Актеру Этушу вернули часть похищенных миллионов
Задержавшие работника прокуратуры инспекторы ГИБДД получили условные сроки
Все материалы
Наука и техника
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Кривой пенис назвали признаком рака
Ученые назвали основную причину разводов
Хокинг предрек уничтожение человечества роботами
Секретное оружие СССР оказалось защитой России от США
Все материалы
Спорт
Александр Легков Фуф, лыжники: лучшие атлеты России снова попались на допинге
Их пожизненно дисквалифицировали и отняли медали Сочи-2014
Испанский стыд
«Спартак» слишком поздно проснулся и впервые в сезоне проиграл в Лиге чемпионов
Мексиканский голкипер выбил мяч и сломал ногу
Футболиста «Марселя» удалили до начала матча за удар фаната ногой по голове
Защитник «Эвертона» получил тяжелую травму после неудачного падения
Кокорин на последних секундах спас «Зенит» от поражения в Норвегии
«Локомотив» дома проиграл молдавскому «Шерифу» в Лиге Европы
Все материалы
Культура
Давно и неправда
Блеск и нищета Советского Союза в старых газетных фотографиях
«Наконец-то я буду злодейкой!»
Кейт Бланшетт о новом «Торе», одежде супергероев и секретах хранения «Оскаров»
Владимир МаканинСамый умный
Не стало писателя Владимира Маканина
Еще одна женщина обвинила Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах
Приемный сын Эльдара Рязанова найден мертвым
На сцене РАМТ покажут мистерию «Алеко» к юбилею революции
Вышел новый трейлер восьмых «Звездных войн»
Все материалы
Интернет и СМИ
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
Журналист сравнил заднеприводный УАЗ с Кевином Спейси
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
В сети собрали список самых нелепых статусов в соцсетях
Место в очереди за iPhone X оценили дороже гаджета
Twitter сообщил об отключении аккаунта Трампа
Эксперты пересчитали предлагающих iPhone X мошенников
Все материалы
Ценности
Мамкины вожди
Что носили бы Ленин, Сталин и Троцкий в 2017 году
Рэпер L’One объяснил способ улучшить жизнь россиян
Бюстгальтер с бриллиантами и сапфирами оценили в два миллиона долларов
В ГУМ привезли костюмы из «Матильды»
Louis Vuitton выложил бриллиантами платиновые часы с турбийоном
Hermès представил титановый хронограф с шестью стрелками
Крестивший Джастина Бибера пастор научит модно одеваться
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
На пляжах Таиланда разрешат курить еще три месяца
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Все материалы
Из жизни
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Огромную стаю акул-молотов сняли на видео
Грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами
Толпа «ящеров» пробежала по улицам столицы кантри
Немец открывал пиво перцовым баллончиком и обрызгал газом 200 человек
Все материалы
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Мозговзрывательно: невероятные внедорожники выставки SEMA
Шестиколесный Ford, пикап с багги в кузове и кроссовер, обгоняющий Nissan GT-R
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Шведы разработали «деревянный» родстер, катер и мотоцикл
В питерском лесу нашли брошенную Honda NSX
Появились первые фотографии нового Mercedes-Benz A-Class
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы