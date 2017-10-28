Россиянин провел два дня на необитаемом острове в Европе и выложил HELP из мха

Шведские моряки обнаружили на одном из маленьких необитаемых островов у берегов страны гражданина России. Он плыл из Стокгольма в сторону Испании, но его лодка разбилась, сообщает в субботу, 28 октября, SVT.

Мужчина провел на острове два дня. Он подавал сигналы бедствия с помощью красного флажка, а также выложил на земле слово HELP («помогите») из мха. Видео опубликовано на канале Kustbevakning на YouTube.

Как отмечает издание, россиянин отправился в путь в понедельник, 23 октября. В последний раз он выходил на связь с родственниками в среду, а затем пропал. Родные обратились к шведским спасателям.

Мужчину искали корабли и самолеты береговой охраны, а также самолет Вооруженных сил Швеции. В пятницу участники спасательной экспедиции обнаружили обломки лодки, а затем и самого пострадавшего. Его доставили в больницу. Что стало причиной крушения его лодки, пока не уточняется.