В Уганде судно с футбольной командой на борту потерпело крушение из-за перегруза

Судно с футбольной командой и болельщиками на борту потерпело крушение на озере Альберт в Уганде. В результате девять человек погибли, 31 считается без вести пропавшим. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Daily Monitor.

Игроки и фанаты из деревни в округе Булиза направлялись на товарищеский матч в честь Рождества. Судно отошло на 100 метров от берега, после чего затонуло.

«Лодка была переполнена. Свидетель происшествия рассказал, что многие пассажиры сели на край судна, заставив его потерять равновесие», — рассказал командир местной полиции Джон Рутагира, добавив, что на корабле находились 45 человек, 15 из которых выжили.

Также в полиции сообщили, что рулевой судна и большая часть пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения перед отплытием.

Поздно вечером 28 ноября (утром 29-го по московскому времени) следовавший в колумбийский Медельин из Боливии самолет с игроками бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» потерпел крушение. На борту разбившегося лайнера находился 81 пассажир, а также девять членов экипажа. Выжили три футболиста (Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето). Обнаруженный живым Маркос Данило позднее скончался в больнице.