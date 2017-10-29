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Британских моряков проверят на наркотики из-за кутежа с проститутками

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Нос корабля-амфибии британского королевского флота HMS Bulwark перед визитом министра обороны Израиля Авигдора Либермана (ноябрь 2016 года)

Министерство обороны Великобритании обяжет всех военнослужащих на подводных лодках пройти тестирование на употребление наркотиков. Причиной стал скандал с экипажем атомной субмарины «Виджилэнт» (HMS Vigilant). Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, после инцидента, широко освещавшегося в СМИ, министр обороны Майкл Фэллон встретился с командующим флотом адмиралом Филипом Джонсом. Фэллон распорядился проверить всех подводников.

В субботу, 28 октября, стало известно об увольнении со службы девятерых британских моряков, служивших на атомной субмарине «Виджилэнт». В крови военнослужащих обнаружили следы кокаина. Кроме того, подводников заподозрили в организации вечеринок с наркотиками во время того, как подлодка находилась с миссией у берегов США.

Одного из них уличили в занятии сексом с проституткой, другого ждет военный трибунал из-за того, что он без разрешения отлучился со службы, чтобы увидеться с девушкой. Отмечалось, что двое подводников сами покинули службу после того, как общественности стали известны подробности этой истории.

В начале октября 2017 года капитана «Виджилэнта» отстранили от командования за роман с подчиненной. Женщину-офицера тоже уволили. По той же причине позже были отправлены в отставку заместитель командира и инженер субмарины.

В марте высокопоставленных должностных лиц Военно-морских сил США обвинили в коррупции. По данным следствия, офицеры получали от работавшего в Сингапуре бизнесмена Леонарда Гленна Френсиса, выполнявшего оборонные заказы, взятки в виде дорогих подарков, услуг проституток и проживания в фешенебельных отелях. Среди нечистых на руку военных оказались контр-адмирал Брюс Лавлесс, отставной полковник морской пехоты Энрико де Гусман, четыре капитана в отставке.

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