Британских моряков проверят на наркотики из-за кутежа с проститутками

Министерство обороны Великобритании обяжет всех военнослужащих на подводных лодках пройти тестирование на употребление наркотиков. Причиной стал скандал с экипажем атомной субмарины «Виджилэнт» (HMS Vigilant). Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, после инцидента, широко освещавшегося в СМИ, министр обороны Майкл Фэллон встретился с командующим флотом адмиралом Филипом Джонсом. Фэллон распорядился проверить всех подводников.

В субботу, 28 октября, стало известно об увольнении со службы девятерых британских моряков, служивших на атомной субмарине «Виджилэнт». В крови военнослужащих обнаружили следы кокаина. Кроме того, подводников заподозрили в организации вечеринок с наркотиками во время того, как подлодка находилась с миссией у берегов США.

Одного из них уличили в занятии сексом с проституткой, другого ждет военный трибунал из-за того, что он без разрешения отлучился со службы, чтобы увидеться с девушкой. Отмечалось, что двое подводников сами покинули службу после того, как общественности стали известны подробности этой истории.

В начале октября 2017 года капитана «Виджилэнта» отстранили от командования за роман с подчиненной. Женщину-офицера тоже уволили. По той же причине позже были отправлены в отставку заместитель командира и инженер субмарины.

В марте высокопоставленных должностных лиц Военно-морских сил США обвинили в коррупции. По данным следствия, офицеры получали от работавшего в Сингапуре бизнесмена Леонарда Гленна Френсиса, выполнявшего оборонные заказы, взятки в виде дорогих подарков, услуг проституток и проживания в фешенебельных отелях. Среди нечистых на руку военных оказались контр-адмирал Брюс Лавлесс, отставной полковник морской пехоты Энрико де Гусман, четыре капитана в отставке.

