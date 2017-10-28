Британских моряков уволили после кутежа с кокаином и проститутками

Девятерых британских моряков, служивших на атомной субмарине «Виджилэнт» (HMS Vigilant), уволили — в крови подводников обнаружили следы кокаина. Об этом сообщает Daily Mail.

Военнослужащих подозревают в организации вечеринок с наркотиками во время того, как подлодка находилась с миссией у берегов США. Кроме того, одного из них уличили в занятии сексом с проституткой в бассейне.

Еще одного моряка ждет военный трибунал из-за того, что он без разрешения отлучился со службы, чтобы увидеться с девушкой. Двое сами покинули службу на фоне скандала.

В начале октября капитана «Виджилэнта» отстранили от командования лодкой за роман с подчиненной. Женщину-офицера тоже уволили. По той же причине позже отправили в отставку заместителя командира и инженера.

Как отмечает издание, в конечном итоге от службы на «Виджилэнте» по разным причинам были отстранены около 10 процентов членов экипажа от 168 человек. Это один из крупнейших скандалов в истории британских ВМС, пишет газета.

«Виджилэнт» — субмарина класса «Вэнгард» (Vanguard). Она дислоцируется на военно-морской базе Клайд в области Аргайл-энд-Бьют в Шотландии. Это одна из четырех атомных подводных лодок Британии, вооруженных баллистическими ядерными ракетами «Трайдент» (Trident).