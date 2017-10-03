Капитана британской подлодки отстранили от должности за роман с членом экипажа

В Великобритании капитан атомной субмарины «Виджилэнт» (HMS Vigilant) отстранен от командования лодкой за роман с подчиненной. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В отношении офицера королевского флота проводится расследование. В британских ВМС действует так называемый запрет на прикосновения, который подразумевает недопустимость романтических отношений между членами команды. При этом командование занимает особо жесткую позицию в случаях, когда в скандале оказываются замешаны представители офицерского состава.

Запрет на службу женщин на подводных лодках был отменен в 2011 году. С того времени несколько десятков женщин прошли подготовку для службы на субмаринах.

В 2014 году первая женщина-капитан фрегата «Портланд» (HMS Portland) была отстранена от командования, после того как стало известно о ее отношениях с одним из членов экипажа.

«Виджилэнт» является субмариной класса «Вэнгард» (Vanguard). Она базируется на военно-морской базе Клайд в области Аргайл-энд-Бьют в Шотландии. Это одна из четырех атомных подводных лодок Британии, вооруженных баллистическими ядерными ракетами «Трайдент» (Trident).