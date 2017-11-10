Дрейфовавшая пять месяцев в океане женщина скопила на плавание стриптизом и БДСМ

Американка Дженнифер Аппель, спасенная с дрейфовавшей по Тихому океану сломанной яхты, сочиняла порнороманы, а также работала стриптизершей и доминатрикс, чтобы скопить деньги на плавание. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конце октября американский военный корабль «Эшланд» подобрал в 900 милях от Японии 48-летнюю Дженнифер Аппель и 27-летнюю Ташу Фуабу. Женщины утверждают, что плыли с Гавайев на Таити, когда попали в шторм, сломавший их яхту. После этого они пять месяцев дрейфовали в океане, питаясь годовыми запасами макарон и крупы.

По данным Daily Mail, ни одна из путешественниц не обладала достаточным опытом, чтобы пересечь океан. Фуаба тогда впервые вышла в море. Аппель раньше водила яхту, но лишь вдоль берегов Гавайских островов. Издание также выяснило, что в 2012 году Аппель разбила яхту, на которой тогда жила. Она несколько месяцев ночевала у знакомых, провела год с матерью в Техасе, а затем вернулась на Гавайи. Женщина основала две компании, а когда они прогорели, занялась органическим фермерством и больше года жила в палатке на участке площадью 20 соток.

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Именно в тот период Аппель занялась сочинением порнороманов. Одна из книг, которую она написала, рассказывает о любовных похождениях моряка по имени Тад, который путешествует на яхте с доминатрикс LJ и ее рабыней Лори.

Денег, которые приносила продажа книг в интернете, не хватало, и к концу 2015 года Аппель пришлось покинуть ферму. Она снова занялась бизнесом, но без особого успеха. Чтобы свести концы с концами, ей приходилось выступать в стрип-клубах и подрабатывать доминатрикс.

К середине 2016 года Аппель заработала на подержанную яхту и переселилась туда. Американка планировала отправиться на Таити с бойфрендом, чтобы начать новую жизнь на одном из островов Французской Полинезии. К апрелю 2017 года женщина скопила пять тысяч долларов. Эти средства пошли на приобретение продовольствия для плавания, на ремонт судна ничего не осталось.

В мае Аппель рассталась с бойфрендом, но ее планы не изменились. За неделю до выхода в море она познакомилась с Ташей Фуабой и уговорила ее отправиться вместе.

После спасения женщины утверждали, что в первый же день плавания попали в сильный шторм, который сломал мотор и повредил мачту. В июне с ними связалась Береговая охрана США, но они отказались от помощи и продолжили дрейфовать. В октябре яхту заметило тайваньское рыболовное судно. Рыбаки сообщили о нем Береговой охране, после чего на спасение Аппель и Фуавы отправился «Эшланд».

Специалисты отмечают нестыковки в рассказе путешественниц. В частности, в начале мая возле Гавайев не было сильных штормов. Кроме того, они почему-то не задействовали аварийный маяк, который был на борту. Несмотря на критику, женщины стоят на своем. Daily Mail утверждает, что Аппель планирует рассказать о пятимесячном плавании в новой книге.