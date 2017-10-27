Появилось видео спасения дрейфовавших пять месяцев в Тихом океане американок

Видео: tvzvezda.ru

Появилось видео спасения двух жительниц американского города Гонолулу и двух их собак, находившихся почти полгода на яхте со сломанным мотором в 900 милях от Японии, передает телеканал ABC News. Их подобрал американский десантный корабль Ashland.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба решили отправиться в самостоятельное путешествие с Гаваев на Таити в мае этого года. Во время шторма у яхты сломался двигатель, а сильный ветер вынес судно в открытый океан. Многочисленные сигналы о помощи не доходили до берега, а поблизости долго не было никаких судов.

Лишь спустя пять месяцев на горизонте показался американский военный корабль, чья команда и пришла на помощь. По словам Аппель и Фуаба, от голодной смерти их спасли опреснители воды, а также большие запасы крупы и макарон.

