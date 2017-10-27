В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек

Американский десантный корабль «Эшланд» подобрал двух жительниц города Гонолулу и двух их собак, находившихся почти полгода на яхте со сломанным мотором в 900 милях от Японии, сообщает ABC News.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба решили отправиться в самостоятельное путешествие с Гаваев на Таити в мае. Во время шторма у яхты сломался двигатель, а сильный ветер вынес судно в открытый океан. Многочисленные сигналы о помощи не доходили до берегов, а поблизости долго не было никаких кораблей.

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Лишь спустя пять месяцев на горизонте показалось американское военное судно, чья команда и пришла на помощь.

По словам Аппель и Фуаба, от голодной смерти их спасли запасы круп и макарон.

В мае власти Соломоновых островов сообщили, что спасли 15 человек, дрейфовавших более месяца в Тихом океане на моторной лодке. От голодной смерти людей спасла кожура растения бетель. Одна женщина не дождалась помощи и скончалась от обезвоживания.

