Россияне доплывут из Красноярска в Архангельск на катамаране

Группа из четырех путешественников отправилась из Красноярска в Архангельск на надувном парусном катамаране. Экспедиция стартовала в понедельник, 26 июня. Об этом сообщает «АиФ-Архангельск».

Команда Plan X Adventure Team планирует пройти около шести тысяч километров по рекам и морям. Отмечается, что специально для экспедиции было подготовлено судно модульной конструкции с малой осадкой. Это позволит путешественникам высадиться на любое побережье или дрейфующую льдину.

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Команда собирается пересечь Россию с юга на север, миновав четыре моря Северного Ледовитого океана. Экспедиция стартовала с берегов Енисея, оттуда путешественники сплавятся к океану, затем выйдут в Карское моря и направятся на запад вдоль северного побережья в Печорское море, затем в Баренцево и Белое моря.

Во время экспедиции команда будет вести путевые заметки. За перемещениями группы можно будет следить на их официальном сайте.