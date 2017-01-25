Россияне на деревянной лодке доплывут из Карелии до Полярного круга

Инструкторы карельского детского лагеря «Золото Белого моря» и журналисты отправятся в зимнюю экспедицию «Ледовый гамбит». Участники похода покинут Москву в пятницу, 27 января, и уже через несколько дней выйдут в Белое море из деревни Нижняя Пулонга в Карелии. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали организаторы экспедиции.

За семь дней экипаж пройдет около ста километров на деревянной лодке «Сольвейг» и проведет четыре ночи в полярных льдах.

Также запланированы ночевки у дрейфующих льдин и купания у островов Белого моря. «Поморы торговали и охотились во льдах, причем ходили по морю именно на таких лодках, как наш "Сольвейг". В рамках похода мы попытаемся реконструировать часть одного из их традиционных торговых маршрутов» — рассказал руководитель экспедиции Денис Орлов.

Фото: пресс-служба лагеря «Золото Белого моря» 1 /5

Планируется, что командой будет достигнута линия Северного полярного круга, реконструирована часть реального торгового маршрута поморов, первопроходцев русской Арктики, а лодка «Сольвейг» пройдет испытания и экспертизу для большей безопасности грядущих программ в детском лагере.

