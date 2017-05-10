Путешествия
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

«Если вы упали духом — замерзнете»

Путешественник, побывавший в Арктике более 30 раз, о выживании и Северном полюсе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Владимир Чуков — президент экспедиционного центра «Арктика» и, пожалуй, самый известный российский исследователь Северного полюса. Он первым достиг точки схождения всех меридианов на лыжах автономно, а потом пересек Арктику, начав свой путь у российских берегов и закончив в канадских. «Лента.ру» поговорила с Владимиром Семеновичем о сложностях таких экспедиций, о привыкании к холоду и о главной трудности в походах на Севере.

«Лента.ру»: У вас за плечами более 30 экспедиций в Арктику и Антарктиду. Что вас заставляет возвращаться туда?

Чуков: Во-первых, желание попасть в Арктику, на Северный полюс зрело всю мою жизнь. Сначала я ходил по Русскому Северу. Мы успели захватить то время, когда по рекам сплавлялись на рубленных плотах, потом уже появились байдарки, позже катамараны.

Пешком исходили огромную часть нашей страны — от Кольского полуострова и Прибалтики до Камчатки и Чукотки. Везде бывали. Не скажу, что все истоптали, но сформировали представление обо всех наших регионах.

И только в 90-х мы отправились в Арктику. Почему в 90-е? Потому что в Советском Союзе все это называлось самодеятельным туризмом, не было такого вида деятельности, как путешествия, просто не существовало. Были государственные экспедиции, но такая формулировка тоже не употреблялась. Были туристы — и были ученые, а мы ни под то, ни под другое определение не попадали.

У вас был какой-то турклуб или просто объединение единомышленников?

Изначально это была просто группа людей, которые вместе и сплавлялись, и ходили в походы во время отпусков. А в конце 70-х нас занесло на Полярный Урал, в Саяны, в Забайкалье, где, можно сказать, более суровые погодные условия. И нам это показалось интересным. С 1982 года начали ходить в экспедиции в районы Крайнего Севера — плато Путорана, Таймыр. С этого времени и берут отсчет наши полярные экспедиции.

Тогда же примерно создали экспедиционный центр «Арктика» Русского географического общества. Он был открыт с подачи Ивана Дмитриевича Папанина — великого русского путешественника, чье имя неотделимо от Арктики. Нам были интересны автономные экспедиции к Северному полюсу — то есть все, что нужно, берешь с собой, без каких-либо лагерей, все нужные вещи несешь на себе.

В 1979 году была первая в мире группа, которая дошла до полюса на лыжах, но к ним прилетали самолеты, им сбрасывали продовольствие, горючее, снаряжение. А мы поставили перед собой задачу подготовиться, набраться необходимого опыта и совершить автономное путешествие.

Было желание проверить себя на прочность или поставить какой-то рекорд?

Я даже сегодня, спустя 30 лет, не могу сказать, что мы ощущали в те годы. О рекордах мы не говорили, это не было преодолением себя — мы уже не были новичками в этом деле. Просто была потребность, чисто человеческий интерес. Плюс к тому мы видели интерес со стороны государственных институтов, которые занимались изучением Арктики, проблемами существования человека в экстремальных условиях.

Мы готовились к экспедициям в центре подготовки космонавтов на метро «Динамо», там же тренировались Гагарин, Титов, Терешкова. Ученым был интересен сам факт того, что люди по собственной воле подвергают себя таким испытаниям, в условиях, которые даже смоделировать невозможно. Мы чувствовали, что наше дело вызывает интерес у конкретных специалистов.

То есть и за себя, и за страну?

Тогда мы так не говорили, но да — нам это казалось важным. Плюс это было очень интересно. Занимаясь разработкой собственных маршрутов, мы очень хорошо изучили историю освоения Арктики. И такая мотивация должна присутствовать. У меня всегда вызывала раздражение история «разбиться, но установить рекорд Гиннесса». Арктика — это не стадион, ставить там рекорды нельзя, что-то покорять там — глупо. Как человек вообще может говорить о покорении Арктики? Это стихия, которую до сих пор никто не измерил. Я, когда натыкаюсь на формулировки «покоритель Арктики», всегда прошу людей спуститься с облаков.

В общем, только после того как мы увидели перед собой конкретную цель, начали подготовку. Перво-наперво нам нужно было определить, какие навыки необходимы человеку, чтобы попытка дойти до полюса была успешной. Надо понимать, что подобного опыта в то время не было. У той группы, что прошла в 1979 году, было сопровождение: сопровождающие самолеты, постоянные сеансы связи и так далее. А мы себя готовили к условиям, когда на тысячу километров нет ни одного человека.

В каждой из четырех экспедиций нас было 10-15 человек, мы еженедельно ходили в подготовительные походы по Подмосковью, притирались друг к другу, пытались понять, для кого это действительно важно, а кем движет одно любопытство. Это тоже хорошо, но недостаточно для того, чтобы отправиться на Северный полюс.

В экспедиции, если ты понял, что это не твое, ты не сможешь развернуться, за тобой никто не прилетит, и ты станешь обузой и для себя, и для товарищей.

Как конкретно вы готовились?

Тогда ведь не было ни GPS, ни связи постоянной. Нужно было все эти проблемы, во-первых, осознать, во-вторых, найти решение. Были коротковолновые передатчики, но они были очень тяжелые, аккумуляторы за два-три дня на таком морозе приходили в негодность. Еще вопрос — как ориентироваться на местности. В Арктике на все четыре стороны абсолютно ничего нет до самого горизонта, никаких ориентиров. При этом, чтобы попасть на полюс, нужно идти строго по курсу вплоть до секунды.

И эта работа была крайне интересной. Мы остановились на обычном строительном теодолите, с помощью которого мерили высоту солнца в конкретный момент времени. Эта информация, с учетом всяких допусков, давала прямую на карте, в одной из точек которой мы находимся. Спустя шесть часов нужно было провести второй замер, и вот только тогда можно понять, где именно ты находишься. Причем все эти допуски для каждого из 365 дней года разные.

То есть это не только физические нагрузки, но и умственные?

Разумеется, это все в комплексе. У меня как у руководителя еще было ощущение ответственности за группу. Если только начинаешь забывать это состояние ответственности — жди беды. Нужно постоянно следить друг за другом. В пургу легко получить обморожение, и человек сам может этого не заметить.

Там же всегда холодно, как вообще это можно понять?

Нет никаких средств, никакой одежды, которая может защитить тебя от холода, — к этому нужно быть готовым. Если человек скажет, что ему не холодно, он просто лукавит. По-моему, Амундсен говорил, что настоящий полярник должен уметь терпеть и ждать. Когда ты идешь по дрейфующим льдам, картина без конца меняется. Иногда появляется желание перепрыгнуть через трещину, и если бы ты был один — пожалуйста, прыгай. Но вся команда, все десять человек точно не успеют перепрыгнуть, кто-то обязательно упадет — и это катастрофа. Терпеть тоже нужно постоянно, но в разумных пределах. Мороз и холод терпеть нельзя, нужно тут же принимать какие-то меры. Я когда вижу одежду, обувь или спальные мешки с отметкой «до минус 70» — просто улыбаюсь.

Не стоит верить этим шильдикам — одежда не греет, она помогает не растрачивать тепло, человек сам себя греет. Но если вы упали духом, перестали активно действовать, вас никакие ботинки не спасут. Вы замерзнете. При этом бороться с чувством холода достаточно просто: если комплекс элементарных, но действенных упражнений.

Вы столько лет путешествуете. Не возникало желание послать это все куда подальше и побыть дома?

Такого желания, слава богу, никогда не было. Это любимая работа, любимое занятие. Просто пойти в поход, когда у тебя отпуск, есть время, есть деньги — это хорошо, но это еще не путешествие. Путешественник, прежде чем собирать вещмешок и надеть ботинки, свой маршрут в голове уже 20 раз прошел. У нас не было ни одного похода, чтобы мы шли, не зная, кто открыл это место, какие события происходили здесь с той или иной экспедицией. Только если задумываться о таких местах, поход наполняется глубинным смыслом и становится путешествием. Я отношусь к экспедициям как к творчеству. Вы же не зададите вопрос художнику или композитору: «Вам не надоело? Зачем вам это нужно»? То же самое со мной. То, что делали и делают путешественники, — это нужно. Во всем мире они носители цивилизации. Возьмите, к примеру, Тура Хейердала, Жак-Ива Кусто — они национальные герои.

А почему у нас этого нет? Если спросить россиянина об отечественных путешественниках, в лучшем случае назовут Конюхова, может быть, Чилингарова. И на этом список закончится.

Это проблема. И в этом заключается, например, огромное значение фестиваля «Русский путешественник», который прошел в конце апреля в Орле. У нас в обществе нет уважения к людям, которые посвящают свою жизнь путешествиям. Причем у нас многие называют себя «профессиональными путешественниками». Но у нас нет такой профессии в России, к сожалению. Вот Федя Конюхов, я — напротив наших фамилий часто появляется словосочетание «профессиональный путешественник», но это неправильно. Я занимаюсь эти делом на собственные деньги, посвящаю ему все свое время, но я не заработал этим себе пенсию, а значит — я не профессионал. Если мы будем заниматься только путешествиями, готовить какие-то труды по их итогам, нам за это никто не будет платить. Я 30 лет был военным, и все эти годы я ходил в походы. Я трижды ходил на Северный полюс в отпуск.

Многим это может показаться непонятным и ненужным.

В 90-е это стало особенно очевидно, все мне задавали вопрос: «Зачем это нужно»? Министр финансов страны Егор Гайдар во всеуслышание заявлял, что России не нужна Арктика, что это черная дыра. И после такого, конечно, там все развалилось, это была катастрофа. Это все происходило у нас на глазах, потому что мы продолжали ходить туда в экспедиции. У нас были друзья, которые работали там на станциях, и для них годы, проведенные в Арктике, — самое драгоценное время жизни.

И только недавно страна вновь обратила внимание на Арктику. Сейчас все потихоньку возрождается, но нужно понимать, что в том же виде это возродить невозможно да и не нужно. Все-таки XXI век за окном, стоят другие задачи, есть другие возможности. Но при этом важно использовать огромный опыт, накопленный за предыдущее столетие, чтобы не загонять людей в те нечеловеческие условия, в которых приходилось бывать исследователям Арктики.

Вы считаете, этот опыт не растерялся?

Конечно, частично он растерялся — люди уходят. Исследователям в основном 70-80 лет, при этом они носители важнейшей информации, к ним стоит прислушаться, прежде чем браться и что-то лихо делать на Севере. Но, к сожалению, происходит именно так, и это очень обидно.

В ваш центр и к вам лично власти за помощью не обращаются?

Я сам обращаюсь с предложениями. Порой ведь не нужно изобретать велосипед, многое описано в наших трудах, к которым есть доступ. На основе этих отчетов написаны диссертации, появились книги, но нужно понимать, что их авторы не были в Арктике, они не обладают реальным опытом. При этом научить человека грамотно вести себя в таких условиях невозможно. Да, можно передать какие-то теоретические знания, но без грамотной практической подготовки ничего не выйдет. Ни солдата, ни спасателя за партой не выучишь.

А условия ведь такие: самолет вылетает из Хатанги, расположенной в двух тысячах километрах от полюса, тебе нужно десантироваться, а надо льдами облачность, ничего не видно, и второй попытки нет. И у нас такой опыт есть, и он отличается от того опыта, который сейчас есть у вэдэвэшников, которые совершали прыжки в Арктике: их внизу ждала провизия и теплые палатки, нас никто не ждал.

Среди исследователей Арктики сегодня нет молодежи?

У нас была идея создания школы, но из-за экспедиций на это просто не оставалось времени. Молодые люди к нам обращаются, мы в меру своих сил им помогаем. Если человек действительно хочет на Северный полюс, если у него есть мотивация, потребность — берем такого в экспедицию. Даже если его опыт сильно уступает нашему. Например, еще в начале 90-х у нас в группе был молодой украинский фотограф, который только через две недели после начала экспедиции признался мне, что до этого никогда не стоял на лыжах. Но у него было такое желание, и он смотрел на товарищей, повторял все движения...

В последние годы мы часто обращаемся к МЧС, предлагаем им взять в наши экспедиции одного-двух спасателей. И это, конечно, бесценный опыт для них.

В последние годы достаточно много коммерческих экспедиций в Арктику и на Северный полюс. Как вы к этому относитесь?

Времена такие — все является бизнесом. Мы со своим лагерем «Барнео» стояли у истоков всей этой истории с туристами. И туризм на Севере — это требование времени. Только не нужно внушать людям, что они покорители полюса. Им просто дали возможность побывать в этом удивительном месте, и такой возможности нужно радоваться. Нужно понимать, что за твоим пребыванием на полюсе стоят десятки специалистов, которые делают твою поездку безопасной и комфортной. Нужно понимать, что, окажись ты в одиночку на Северном полюсе с палаткой, продуктами, всем необходимым, помрешь от страха на второй день.

За прошедшие десятилетия экспедиции в Арктику стали проще?

Да, конечно. Появился GPS, качественная одежда, которую мы испытывали, а производители улучшали, слушая наши советы. То же с питанием, с техникой. Когда мы шли в Канаду через полюс, у каждого было по 200 килограммов груза в санях — на четыре месяца пути.

А как рождаются идеи экспедиций? Например, как вы вообще решили идти пешком в Канаду? Это кажется сумасшествием на первый взгляд...

Вот мы дошли до полюса, потом еще раз, потом четвертый раз — у нас еще остались и продукты, и силы. Задача выполнена, но нужно двигаться дальше. Можно попробовать пересечь Арктику — это красиво. Причем большую часть мы прошли — от нашего берега до полюса больше тысячи километров, до канадского — 725. То есть если добавить немного продовольствия, то в принципе можно дойти.

Мы провели серьезные расчеты, проанализировали все, заложили на дорогу 110 дней. Правда, в итоге не вписались — путь занял 119 суток. Это постоянное движение, ни дня отдыха, приходилось заставлять себя идти. Когда мы прошли полюс, там еще стоял лагерь «Барнео», то есть в случае чего мы могли эвакуироваться. Но спустя какое-то время они заканчивали работу. В последний день их работы у нас был сеанс связи, они задавали нам вопрос, готовы ли мы остаться одни. Мы подумали и пошли дальше, но, конечно, решение было принято задолго до этого. Причем ближайший аэропорт где-то за Норильском, то есть долететь до нас — это еще одна отдельная экспедиция.

Какие планы на ближайшее будущее?

Мы сейчас занимаемся экспедицией «Мир от полюса до полюса», это история на три года. В этом году — прелюдия. В июле-августе едем на Чукотку, и если все будет хорошо — форсируем Берингов пролив на автомобилях и продолжаем на Аляске. Но у нас есть и запасной план: проложен маршрут из Певека по Чукотке, по местам, где практически никто не был, который нам интересен не менее Америки, а может, даже более.

Беседовал Тимур Юсупов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Орле открылся фестиваль «Русский путешественник»
Советскую полярную станцию в Северном Ледовитом океане откроют для туристов
Россияне на деревянной лодке доплывут из Карелии до Полярного круга
Путешествия
Путешествия
 — 
00:11 16 мая 2017
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping street

Армянское радио рекомендует

Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
15:27 Сегодня

Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций

11:14 Сегодня

В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте

09:36 4 мая 2017

В Киеве откроют мини-отель на дереве

Путешествия
 — 
00:13 26 апреля 2017

Саксонская жемчужина

Почему Лейпциг — главное, что нужно увидеть в Средней Германии
13:28 Сегодня

The Independent назвала самые негостеприимные места в мире

10:21 Сегодня

Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта

16:32 3 мая 2017

В Тунисе заработал переживший в 2015 году теракт отель

Путешествия
 — 
00:22 15 мая 2017
Морской порт Сочи

Сочинское межсезонье

Что делать в олимпийской столице, пока Центральную Россию накрывают снег и град
11:22 Сегодня

В России предложили создать министерство туризма

09:26 Сегодня

Россияне выплатили более 4,5 миллиона рублей долгов во время вылетов из Москвы

15:10 3 мая 2017

На Майорке туристов оштрафуют за строительство замков из песка

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы