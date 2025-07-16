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01:00, 16 июля 2025Ценности

Кайли Дженнер едва не избавилась от трусов в новой фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер едва не избавилась от бикини в новой фотосессии собственной марки Khy и модного бренда Frankies Bikinis. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница запечатлена лежащей на земле. На ней атласный бюстгальтер с бантом и трусы с тонкими завязками, которые она захотела развязать. В то же время на размещенном кадре видно, как верхняя часть купальника подчеркивает пышную грудь знаменитости.

Кроме того, Дженнер поделилась снимками, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру в леопардовом бикини. Вдобавок она примерила на камеру белый ажурный бюстгальтер и плавки с высокой посадкой.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики.

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