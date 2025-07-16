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00:55, 16 июля 2025Россия

В России сочли маловероятной передачу ракет Tomahawk Украине

«Известия»: США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk в ближайшее время
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

США могут передать Украине ракеты Tomahawk, но маловероятно, что это произойдет в ближайшее время, так как Вооруженные силы Украины попросту не смогут их применять. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

«Пока неясно, каким образом ВСУ сможет их применять, так как это ракеты морского базирования, то есть они запускаются с подводных лодок», — пояснил Корнев. По его словам, сейчас в Европе существует два стационарных объекта для наземного использования таких ракет — они расположены в Румынии и Польше. Чтобы Украина также смогла применять их с земли, нужно найти место, спроектировать и построить новые такие объекты, а это длительный процесс.

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Кроме того, отмечает эксперт, США могут предоставить Украине ракетный комплекс Typhon, но и это вряд ли произойдет, так как американский президент Дональд Трамп «не производит впечатления крайне щедрого на раздачу современных вооружений политика» — еще никто не получал Typhon.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что возможная передача ракет Tomahawk Киеву начнет третью мировую войну.

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