В России сочли маловероятной передачу ракет Tomahawk Украине

«Известия»: США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk в ближайшее время

США могут передать Украине ракеты Tomahawk, но маловероятно, что это произойдет в ближайшее время, так как Вооруженные силы Украины попросту не смогут их применять. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

«Пока неясно, каким образом ВСУ сможет их применять, так как это ракеты морского базирования, то есть они запускаются с подводных лодок», — пояснил Корнев. По его словам, сейчас в Европе существует два стационарных объекта для наземного использования таких ракет — они расположены в Румынии и Польше. Чтобы Украина также смогла применять их с земли, нужно найти место, спроектировать и построить новые такие объекты, а это длительный процесс.

Кроме того, отмечает эксперт, США могут предоставить Украине ракетный комплекс Typhon, но и это вряд ли произойдет, так как американский президент Дональд Трамп «не производит впечатления крайне щедрого на раздачу современных вооружений политика» — еще никто не получал Typhon.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что возможная передача ракет Tomahawk Киеву начнет третью мировую войну.