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01:00, 16 июля 2025Из жизни

Медведь загрыз человека прямо на улице и поверг жителей города в ужас

В Японии медведь загрыз разносчика газет на улице Фукусимы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Fermoar.ro / Unsplash

В японском городе Фукусима медведь загрыз человека. Об этом сообщает NHK.

Жертвой хищника стал 52-летний разносчик газет. Его останки нашли в кустах в субботу, 12 июля, с многочисленными следами от когтей.

После инцидента власти призвали жителей Фукусимы соблюдать осторожность, а полиция начала круглосуточное патрулирование улиц. Происходящее повергло горожан в ужас. Из-за опасности люди опасаются выходить на улицу, а детям не позволяют ходить в школу пешком — их отвозят туда на машинах или автобусах.

Мать одного из школьников рассказала, что ее ребенок напуган, и выразила надежду, что медведя скоро поймают. По ее словам, в противном случае ей будет трудно добираться до работы.

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Зверя до сих пор не поймали. Недавно его видели возле начальной школы неподалеку от места нападения. Позднее бурую шерсть и отпечатки лап нашли у ближайшего супермаркета.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь растерзал троих мужчин. Еще двое получили серьезные травмы.

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