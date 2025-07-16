Медведь загрыз человека прямо на улице и поверг жителей города в ужас

В Японии медведь загрыз разносчика газет на улице Фукусимы

В японском городе Фукусима медведь загрыз человека. Об этом сообщает NHK.

Жертвой хищника стал 52-летний разносчик газет. Его останки нашли в кустах в субботу, 12 июля, с многочисленными следами от когтей.

После инцидента власти призвали жителей Фукусимы соблюдать осторожность, а полиция начала круглосуточное патрулирование улиц. Происходящее повергло горожан в ужас. Из-за опасности люди опасаются выходить на улицу, а детям не позволяют ходить в школу пешком — их отвозят туда на машинах или автобусах.

Мать одного из школьников рассказала, что ее ребенок напуган, и выразила надежду, что медведя скоро поймают. По ее словам, в противном случае ей будет трудно добираться до работы.

Зверя до сих пор не поймали. Недавно его видели возле начальной школы неподалеку от места нападения. Позднее бурую шерсть и отпечатки лап нашли у ближайшего супермаркета.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь растерзал троих мужчин. Еще двое получили серьезные травмы.