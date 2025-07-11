Медведь растерзал трех человек

В Индии медведь убил трех человек в национальном заповеднике

В индийском штате Мадхья-Прадеш медведь растерзал троих мужчин, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Deсcan Herald.

Медведь напал на группу людей возле национального заповедника для тигров. Нападение произошло на рассвете в зарослях недалеко от деревни Бастуа. Жертвами хищника стали Баббу Ядав, Динбандху Саху и Сантош Ядав. Еще двое пострадавших были доставлены в местную больницу.

Разъяренные местные жители забили хищника палками и дубинками. Департамент лесного хозяйства начал расследование.

Нападения диких животных в этом регионе участились из-за сокращения естественной среды обитания.

Ранее в Румынии медведь напал на мотоциклиста под знаком «Не кормить медведей». Нападение произошло на популярном туристическом маршруте Трансфэгэрашан — горном шоссе, которое проходит через Карпаты.