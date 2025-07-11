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05:03, 11 июля 2025Из жизни

Медведь растерзал трех человек

В Индии медведь убил трех человек в национальном заповеднике
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В индийском штате Мадхья-Прадеш медведь растерзал троих мужчин, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Deсcan Herald.

Медведь напал на группу людей возле национального заповедника для тигров. Нападение произошло на рассвете в зарослях недалеко от деревни Бастуа. Жертвами хищника стали Баббу Ядав, Динбандху Саху и Сантош Ядав. Еще двое пострадавших были доставлены в местную больницу.

Разъяренные местные жители забили хищника палками и дубинками. Департамент лесного хозяйства начал расследование.

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