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16:14, 4 июля 2025Из жизни

Медведь растерзал мотоциклиста под знаком «Не кормить медведей»

В Румынии медведь напал на мотоциклиста под знаком «Не кормить медведей»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В Румынии медведь напал на мотоциклиста и растерзал его. Об этом сообщает BBC News.

Нападение произошло на популярном туристическом маршруте Трансфэгэрашан — горном шоссе, которое проходит через Карпаты. Перед этим мужчина остановился возле знака, предупреждающего туристов, что медведей нельзя кормить.

Хищник утащил мотоциклиста в крутой овраг глубиной около 80 метров. К тому времени, когда спасатели прибыли на место происшествия, помочь пострадавшему было нельзя.

К сожалению, он уже был мертв, когда мы прибыли. Травмы были крайне тяжелыми. Хотя на нем был шлем и полная защитная экипировка, этого оказалось недостаточно

Ион Сандулоюруководитель службы горного спасения
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Власти пока не стали усыплять медведя, расследование инцидента продолжается.

В 2024 году сообщалось, что в Румынии медведь растерзал 19-летнюю девушку. Когда спасатели пытались приблизиться к телу, зверь несколько раз бросался на них, защищая свою добычу.

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