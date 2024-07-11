Растерзавший 19-летнюю девушку медведь бросился на спасателей

Растерзавший девушку в Румынии медведь несколько раз бросался на спасателей

В Румынии сотрудники экстренных служб рассказали о столкновении с медведем, который растерзал 19-летнюю девушку. Об этом сообщает PROTV News

Нападение случилось в уезде Прахова 9 июля. Молодая пара совершала поход в предгорьях Карпат по популярной туристической тропе и столкнулась с медведем. Они бросились бежать, однако девушка споткнулась, и зверь утащил ее в чащу. Около 14:45 молодой человек позвонил в службу спасения. Прибывшие спасатели обнаружили юношу невредимым, девушку и медведя нашли в 100 метрах ниже по склону. Сотрудники экстренных служб пытались приблизиться, но зверь несколько раз бросался на них, защищая свою добычу.

Можете не верить, но у меня мурашки по коже бежали. В какой-то момент я услышал рев и подумал, что медведь добрался до кого-то из моих коллег. Я и сам был в опасности. Медведь был рядом с жертвой. Мы пытались приблизиться, но он не подпускал Серджиу Фрушиною спасатель

В итоге на место вызвали охотника, который ликвидировал агрессивное животное. Эвакуировать останки девушки удалось только вечером. О завершении операции сообщили в 21:15.

Ранее бойфренд жертвы раскрыл подробности случившегося. Он заявил, что пытался отпугнуть медведя, но это ему не удалось.

