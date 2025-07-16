Несколько беспилотников сбили над Бердянском

Рогов: Над Бердянском сбили восемь беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Бердянск в Запорожской области. Атака была успешно отражена, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, всего над городом пролетало примерно восемь дронов — все они были ликвидированы. «Над Бердянском сбито, по предварительным данным, около восьми вражеских беспилотников», — уточнил чиновник.

Он добавил, что несколько беспилотников двигались на юг и юго-восток России. В частности, они направлялись в сторону Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым.

Днем 15 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекино при ударе дрона пострадала сотрудница социального объекта.