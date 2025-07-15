Сотрудница соцобъекта пострадала при атаке украинского дрона в российском городе

Гладков: В Шебекино при ударе дрона пострадала сотрудница социального объекта

В Шебекино при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала сотрудница социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал социальный объект. Пострадала сотрудница», — написал чиновник.

По предварительным данным, у женщины выявили минно-взрывную травму, а также баротравму. На данный момент она проходит обследование. Здание соцобъекта получило повреждения остекления и фасада, добавил Гладков.

В этот же день украинские беспилотники трижды атаковали здание суда в Белгороде. Во время атак пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.