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15:54, 15 июля 2025Россия

Сотрудница соцобъекта пострадала при атаке украинского дрона в российском городе

Гладков: В Шебекино при ударе дрона пострадала сотрудница социального объекта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Шебекино при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала сотрудница социального объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал социальный объект. Пострадала сотрудница», — написал чиновник.

По предварительным данным, у женщины выявили минно-взрывную травму, а также баротравму. На данный момент она проходит обследование. Здание соцобъекта получило повреждения остекления и фасада, добавил Гладков.

В этот же день украинские беспилотники трижды атаковали здание суда в Белгороде. Во время атак пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.

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