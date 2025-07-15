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14:08, 15 июля 2025Россия

ВСУ атаковали здание российского суда и ударили по нему еще раз во время работы спасателей

Губернатор Гладков: Украина дважды ударила БПЛА по зданию суда в Белгороде
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание суда в Белгороде и ударили по нему еще раз во время работы спасателей. О совершенной дважды атаке сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, после удара первого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадала женщина — у нее диагностировали баротравму и закрытую черепно-мозговую травму. После этого в здание влетел второй БПЛА, в этот момент в помещении работали экстренные службы.

Из-за второго удара в здании вспыхнул пожар. МЧС занимается ликвидацией возгорания. «Также поврежден автомобиль, информация о других последствиях уточняется. На месте работают все оперативные службы», — подытожил Гладков.

Ранее ВСУ уже атаковали здание этого же суда 6 июня — в тот момент внутри находился сам Гладков. Тогда Украина также нанесла по зданию два удара.

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