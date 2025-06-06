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10:07, 6 июня 2025Россия

ВСУ атаковали здание суда во время нахождения там российского губернатора

Гладков: ВСУ второй раз атаковали здание суда, пока я его осматривал
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз атаковали здание Октябрьского районного суда в Белгороде в то время, когда губернатор Вячеслав Гладков осматривал последствия первой атаки. Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram.

«Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание второй раз», — заявил Гладков.

Губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал водитель проезжавшего мимо автомобиля. С баротравмой его госпитализировали.

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