ВСУ атаковали здание суда во время нахождения там российского губернатора

Гладков: ВСУ второй раз атаковали здание суда, пока я его осматривал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз атаковали здание Октябрьского районного суда в Белгороде в то время, когда губернатор Вячеслав Гладков осматривал последствия первой атаки. Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram.

«Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание второй раз», — заявил Гладков.

Губернатор сообщил, что в результате атаки пострадал водитель проезжавшего мимо автомобиля. С баротравмой его госпитализировали.