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15:10, 3 января 2025Россия

Гладков рассказал о попытке покушения дрона ВСУ на него

Дрон ВСУ пытался атаковать дом, где находился губернатор Гладков
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать дом, где находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram.

По его словам, он осматривал поврежденное имущество и в этот момент началась атака дронов. «Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия», — написал Гладков.

Подробности губернатор не привел. Кроме того, он не стал публиковать фотографии по просьбе местных жителей «из-за сохраняющихся угроз повторных атак».

Ранее Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа, сообщил губернатор.

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