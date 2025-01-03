Гладков рассказал о попытке покушения дрона ВСУ на него

Дрон ВСУ пытался атаковать дом, где находился губернатор Гладков

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать дом, где находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram.

По его словам, он осматривал поврежденное имущество и в этот момент началась атака дронов. «Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия», — написал Гладков.

Подробности губернатор не привел. Кроме того, он не стал публиковать фотографии по просьбе местных жителей «из-за сохраняющихся угроз повторных атак».

Ранее Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа, сообщил губернатор.