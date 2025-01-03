Гладков рассказал о попытке покушения дрона ВСУ на него

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать дом, где находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram.
По его словам, он осматривал поврежденное имущество и в этот момент началась атака дронов. «Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия», — написал Гладков.
Подробности губернатор не привел. Кроме того, он не стал публиковать фотографии по просьбе местных жителей «из-за сохраняющихся угроз повторных атак».
Ранее Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа, сообщил губернатор.