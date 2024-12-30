В российском регионе ночью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО ночью сбили БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинский беспилотник над одним из регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Известно, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над Белгородской областью. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по региону более сотни снарядов. Ранее Гладков заявил, что украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа.