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02:20, 29 декабря 2024Россия

Россиянин пострадал в результате атаки дрона ВСУ

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал автомобиль, пострадал водитель
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer Russia / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовой автомобиль, в результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа.

«В результате сброса взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что после оказания медицинской помощи россиянина переведут в городскую больницу номер два Белгорода.

При одной из предыдущих атак ВСУ пострадали два жителя Белгородской области. Они получили осколочные ранения.

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