Два россиянина получили ранения при атаке беспилотников ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаке БПЛА ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки Красногвардейского района Белгородской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады СМП доставляют в Красногвардейскую ЦРБ», — уточнил он, добавив, что в трех домах выбиты окна и посечены фасады.

Губернатор также заявил, что еще один беспилотник атаковал село Верхососна. В результате удара повредилась линия электропередачи — село осталось без света. На месте работают аварийные бригады.

Ранее стало известно, что в Белгородской области дроны ВСУ наносили удары по машинам с людьми. В результате атак ранения получили три человека. Один из украинских дронов-камикадзе ударил по легковому автомобилю в селе Борисовка Волоконовского района.