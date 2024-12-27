В российском регионе дроны ВСУ наносили удары по машинам с людьми

В Белгородской области три человека получили ранения от атак ВСУ

В Белгородской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносили удары по машинам с людьми. В результате атак ранения получили три человека, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из украинских дронов-камикадзе ударил по легковому автомобилю в селе Борисовка Волоконовского района — находившиеся в нем мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Еще один дрон ударил по припаркованному автомобилю — внутри никого не было, обошлось без пострадавших.

Еще один украинский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в Шебекинском округе в селе Муром — ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился больницу. Машина оказалась полностью уничтожена огнем.

В селе Грузское Борисовского района в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия поврежден припаркованный автобус, никто не пострадал, уточнил губернатор.

ВСУ нанесли также несколько ударов по зданиям в российском приграничье. По данным Гладкова, один дрон сдетонировал в административном здании в Волоконовском районе — серьезные повреждения получили входная группа и фасад, также выбило окна.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и ограждение. А в поселке Малиновка Белгородского района вследствие прилета боеприпаса повреждения получили кровля и окна пристройки дома, посечена крыша надворной постройки.

Ранее беспилотник ВСУ взорвался при атаке на территорию школы в поселке Борисовка Белгородской области — обошлось без пострадавших. Однако власти решили прекратить учебный процесс во всех школах района.