Возле российской школы взорвался беспилотник

Гладков: дрон ВСУ атаковал территорию школы в Борисовке Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался при атаке на территорию школы в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, никто не пострадал. «Дрон сдетонировал о землю возле ограждения. Разрушений и повреждений здания нет», — написал Гладков.

Сейчас администрация совместно с силовиками проводят отправку школьников домой. Губернатор добавил, что власти решили прекратить учебный процесс во всех школах района, однако не уточнил, на какой срок.

Ранее в белгородском поселке Разумное в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали женщина и ее восьмилетний сын. У мальчика диагностировали ушибы и ссадины, а у женщины — осколочные ранения ноги и спины. Россиян госпитализировали.

Кроме того, 26 декабря при ударе дрона по машине в районе села Черемошное был травмирован боец самообороны. Мужчину доставили в больницу Белгорода с открытой раной ноги.