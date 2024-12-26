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22:23, 26 декабря 2024Россия

Мать с ребенком получили в ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков: Мать с ребенком получили в ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мать с восьмилетним ребенком получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Разумное Белгородского района, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали таунхаус, уточнил он. Мальчика госпитализировали с ушибами и ссадинами, а женщину — с осколочными ранениями ноги и спины.

Ранее Гладков сообщил, что удар ВСУ по Грайворонскому округу повредил 15 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в восьми квартирах и одном частном доме, а также посечен фасад коммерческого объекта.

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