Обстрел ВСУ повредил 15 легковых автомобилей в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: 15 авто оказались повреждены из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Грайворонскому округу Белгородской области, в результате чего повреждения получили 15 автомобилей. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе Грайворон повреждены 15 легковых автомобилей, в 8 квартирах МКД и в одном частном доме выбиты окна. Кроме того, посечен фасад и повреждено остекление одного коммерческого объекта», — сообщил он.

Гладков добавил, что в результате удара также произошло аварийное отключение электроэнергии в семи населенных пунктах. К восстановительным работам сотрудники аварийных служб смогут приступить после согласования с Минобороны.

По данным Минобороны, в ночь на четверг, 26 декабря, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область — над регионом средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник. Под удар также попали Воронежская и Волгоградская области.