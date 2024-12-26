Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 26 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: сбиты пять БПЛА над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

В ночь на четверг, 26 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России с помощью пяти беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над тремя регионами России. Три дрона перехватили над Волгоградской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями.

В министерстве не привели других подробностях об атаках ВСУ. Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о перехвате дрона и отчитывался, что никто не пострадал.

В ночь на 26 декабря Украина выпустила по России свыше 50 беспилотников. Под удар попали Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская и Тамбовская области.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

      У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

      В США исключили войну за Тайвань по одной причине

      Прыжки и 21 секс в месяц попали в список главных мифов о мужском здоровье 2024 года

      Российские войска продвинулись в ДНР

      Названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев

      Президент Шри-Ланки заявил о желании вступить в БРИКС

      В правительстве призвали пересмотреть образовательные стандарты

      Озвучена причина повышения зарплат россиян в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше