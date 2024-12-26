Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: сбиты пять БПЛА над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями

В ночь на четверг, 26 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России с помощью пяти беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над тремя регионами России. Три дрона перехватили над Волгоградской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями.

В министерстве не привели других подробностях об атаках ВСУ. Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о перехвате дрона и отчитывался, что никто не пострадал.

В ночь на 26 декабря Украина выпустила по России свыше 50 беспилотников. Под удар попали Белгородская, Воронежская, Брянская, Курская и Тамбовская области.