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06:30, 26 декабря 2024Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ сбили беспилотник в Воронежской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области отменена.

В ночь на среду, 25 декабря, над Воронежской областью перехватили 23 дрона. Гусев сообщил, что в результате атаки оказалась повреждена линия электропередач.

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