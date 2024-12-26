Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ сбили беспилотник в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области отменена.

В ночь на среду, 25 декабря, над Воронежской областью перехватили 23 дрона. Гусев сообщил, что в результате атаки оказалась повреждена линия электропередач.