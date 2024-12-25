Украина за ночь выпустила по России свыше 50 беспилотников

МО: силы ПВО сбили 59 дронов ВСУ над пятью регионами России и Азовским морем

В ночь на среду, 25 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 59 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили больше всего беспилотников — 26 — над Белгородской областью. Еще 23 сбили над Воронежской, по 3 — над Курской, Брянской и Тамбовской областями, еще один — над Азовским морем.

Там не уточнили тип дронов, атаковавших территорию России. Других подробностей о ситуации в министерстве также не привели.

В ночь на 24 декабря ВСУ пытались атаковать Россию с помощью четырех беспилотников. Силы ПВО, по данным Минобороны, сбили два дрона над Ростовской областью, еще один — над Воронежской.