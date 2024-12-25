Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 25 декабря 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России свыше 50 беспилотников

МО: силы ПВО сбили 59 дронов ВСУ над пятью регионами России и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на среду, 25 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 59 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили больше всего беспилотников — 26 — над Белгородской областью. Еще 23 сбили над Воронежской, по 3 — над Курской, Брянской и Тамбовской областями, еще один — над Азовским морем.

Там не уточнили тип дронов, атаковавших территорию России. Других подробностей о ситуации в министерстве также не привели.

В ночь на 24 декабря ВСУ пытались атаковать Россию с помощью четырех беспилотников. Силы ПВО, по данным Минобороны, сбили два дрона над Ростовской областью, еще один — над Воронежской.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России сочли подозрительным крушение судна Ursa Major. Версию теракта допустили из-за быстрого затопления судна

      Доктор Мясников призвал россиян соблюдать одну связанную с алкоголем заповедь

      Талантливая ученая бросила аспирантуру и стала порномоделью

      Сотрудник Курской АЭС ушел на СВО после атаки ВСУ на станцию

      В России вылетевший на тротуар автомобиль сбил трех подростков и попал на видео

      В России заявили о росте поставок газа в Европу

      В Харькове прозвучали взрывы

      Узнавшая о тайном жестком фетише мужа жена обеспокоилась судьбой своего брака

      На Украине сообщили о массированной ракетной атаке

      Российский губернатор раскрыл последствия попытки атаки более 20 дронов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше