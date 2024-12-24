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07:13, 24 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: силы ПВО сбили три дрона над Ростовской и один над Воронежской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на вторник, 24 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью четырех беспилотников. Подробности о ночных попытках атак приводит Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотника над Ростовской областью, еще один — над Воронежской. Других данных о ситуации там не привели.

Известно, что Ростовскую область беспилотники ВСУ пытались атаковать вечером в понедельник, 23 декабря. Тогда над регионом сбили восемь беспилотников, затем очевидцы сообщили о звуках взрывов близ военного аэродрома Миллерово. Затем еще два дрона перехватили над Азовским морем.

В ночь на 23 декабря ВСУ пытались атаковать Брянскую область, где сбили один беспилотник. О последствиях на земле или пострадавших впоследствии не сообщалось.

ЖЗЛ
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