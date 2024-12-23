Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: ПВО уничтожили два дрона ВСУ над акваторией Азовского моря

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты примерно в 22:00 по Москве.

«Двадцать третьего декабря около 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — отмечается в публикации российского Минобороны.

Ранее атаке украинских беспилотников подверглась Ростовская область. Системы ПВО сбили восемь дронов в районе Миллерово, заявил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь.