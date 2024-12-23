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23:13, 23 декабря 2024Россия

Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: ПВО уничтожили два дрона ВСУ над акваторией Азовского моря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты примерно в 22:00 по Москве.

«Двадцать третьего декабря около 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — отмечается в публикации российского Минобороны.

Ранее атаке украинских беспилотников подверглась Ростовская область. Системы ПВО сбили восемь дронов в районе Миллерово, заявил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь.

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